Wild Sauna Popaian La thérapie par contraste Rue du Kérou Clohars-Carnoët

Rue du Kérou Plage du Kérou Clohars-Carnoët Finistère
Venez découvrir le Wild Sauna Popaian, un sauna mobile chauffé au feu de bois, installé face à l’océan.
Une expérience authentique, sauvage et bienveillante, pour te reconnecter à ton souffle, à la mer et à ton énergie intérieure.
Au programme
Thérapie par contraste
Séances de sauna
Alternance chaud froid avec Bain océan
Ambiance conviviale et libre
15 min de chaleur, 15 min de Bain. Ajoute une 2ᵉ ou 3ᵉ séance pour prolonger l’expérience. 16+
Accès libre Venez quand le sauna est allumé
Quand le sauna est installé en bord de mer, vous pouvez venir directement, sans réservation.
Vous accédez à la séance selon les places disponibles, dans un esprit spontané, convivial et sauvage.
Idéal pour un moment improvisé, en solo ou entre amis.
Réservation ou privatisation Pour garantir votre moment
Vous pouvez réserver un créneau à l’avance ou privatiser le sauna pour un groupe, un événement bien-être, un moment intimiste ou une récupération sportive.
Vous choisissez votre horaire, votre ambiance et vous êtes sûr d’avoir votre place .
Rue du Kérou Plage du Kérou Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 66 07 71 86
