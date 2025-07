Wild Wild East Show Haguenau

Wild Wild East Show Haguenau samedi 9 août 2025.

Wild Wild East Show

Place de la Gare Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-09 19:30:00

fin : 2025-08-09 20:30:00

Date(s) :

2025-08-09

Les artistes du Collectif Sans Dessus Ni Dessous vous souhaitent la bienvenue dans l’Est sauvage ! Ici pas de cow-boy impitoyables, mais une bande d’effeuilleuses qui vous désarme d’un seul regard !

Seule la chaleur accablante est commune à ces deux contrées, pourtant si éloignées.

Malheureusement pour toi, pied tendre, la température ne fera que monter…

Les Bandidas du Wild Wild East vont faire claquer leurs santiags sur le plancher du saloon des Intenables. Alors si tu ne veux pas manquer cet apéro Burlesque à la saveur épicée, rendez-vous le 9 août !

Sur scène : Absynthe Bliss, Calamity Shooket, Daâr Djiling, Elisa Minoue, Rouge de Porcelaine, Sweet Ginger, Velvet Mango notre Stage Kitten et Meelady notre Maîtresse de Cérémonie.

Buvette et Restauration sur place

Participation au chapeau

Du Merchandising Sans Dessus Ni Dessous sera disponible sur place, avec quelques nouveautés signées Daâr Djiling ! .

Place de la Gare Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est collectif.sdnd@gmail.com

English :

The artists of Collectif Sans Dessus Ni Dessous welcome you to the Wild East! No ruthless cowboys here, but a band of strippers who will disarm you with a single glance!

German :

Die Künstler des Collectif Sans Dessus Ni Dessous heißen Sie herzlich willkommen im Wilden Osten! Hier gibt es keine gnadenlosen Cowboys, sondern eine Bande von Stripperinnen, die Sie mit einem einzigen Blick entwaffnen!

Italiano :

Gli artisti del Collectif Sans Dessus Ni Dessous vi danno il benvenuto nel selvaggio Oriente! Qui non ci sono cowboy spietati, ma solo un gruppo di spogliarelliste che vi disarmeranno con un solo sguardo!

Espanol :

Los artistas del Collectif Sans Dessus Ni Dessous te dan la bienvenida al Salvaje Oriente Aquí no hay vaqueros despiadados, ¡sólo un puñado de strippers que te desarmarán con una sola mirada!

