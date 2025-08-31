Wildchild & Guests – Live & Djs Les Disquaires Paris

Wildchild & Guests – Live & Djs Les Disquaires Paris dimanche 31 août 2025.

WILDCHILD (Lootpack / BBE Music / L.A.) – Release Party exclusive !

Membre du légendaire groupe Lootpack aux côtés de Madlib et DJ Romes, Wildchild revient avec « Child of a Kingsman », un double album entre Hip-Hop, Jazz et Neo-Soul, fraîchement sorti chez BBE Music.

Entouré d’invités de haut niveau (Keyon Harrold, Amber Navran, Nottz…), il signe un projet puissant et inspiré, à découvrir en live pour une date unique à Paris.

TARKIS RT – Live (Première Partie)

Artiste émergente à la croisée du rap alternatif, du spoken word et de la soul urbaine, Tarkis RT est une révélation de la scène montante. Avec une écriture affûtée et une présence scénique magnétique, elle livrera un live intense et poétique en ouverture de la soirée. Première partie à ne pas rater !

CRIS PROLIFIC – DJ Set

Producteur et DJ basé à Bruxelles, Cris Prolific est reconnu pour ses prods boom-bap modernes, ses collaborations avec des pointures du rap US et ses sets soulful & groovy. Entre hip-hop old school, jazz, funk et raretés vinyles, il posera l’ambiance parfaite pour cette rentrée unique.

YANN KESZ – DJ Set

DJ résident aux Disquaires, Yann Kesz est un véritable digger touche-à-tout. Son sélecta voyage entre disco international, house soulful, percussions afro-latines et classiques hip-hop revisités. Il clôturera la soirée avec un set euphorisant, entre hommage et fête.

Ici, on vient pour écouter, danser, s’évader, se rencontrer.

Un espace pour les solivagant.e.s du dancefloor.

Ici on ne vient pas pour juger.

Aucun comportement discriminatoire n’est toléré.

Le respect, c’est la base.

Date exclusive à Paris.

Le dimanche 31 août 2025

de 20h00 à 00h00

payant

15 euros.

Tout public.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Les Disquaires est un bar-club qui propose des concerts gratuits de jazz, soul, funk, musique latines et afro à Bastille, et des soirées DJ dans ce même style. Le dance-floor est toujours bouillant!Paris

