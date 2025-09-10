WILDING, Retour à la Nature Sauvage Montargis

WILDING, Retour à la Nature Sauvage

6 Rue du Port Montargis Loiret

WILDING, Retour à la Nature Sauvage

Basé sur le livre d’Isabella Tree, Wilding Le Retour du Sauvage » raconte l’histoire d’un jeune couple qui mise sur la nature pour assurer l’avenir de son domaine agricole défaillant, vieux de quatre cents ans. Le jeune couple lutte contre des traditions bien ancrées et ose remettre le destin de sa ferme entre les mains de la nature. Ils arrachent les clôtures, rendent la terre à l’état sauvage et confient son rétablissement à un mélange hétéroclite d’animaux apprivoisés et sauvages. C’est le début d’une grande expérience qui deviendra l’une des plus importantes expériences de ré-ensauvagement en Europe. .

6 Rue du Port Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 71 57

English :

WILDING, Return to Wild Nature

German :

WILDING, Zurück zur wilden Natur

Italiano :

WILDING, ritorno alla natura selvaggia

Espanol :

WILDING, Retorno a la naturaleza salvaje

