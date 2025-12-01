Wildlife Photographer of The Year Bourges

Wildlife Photographer of The Year

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-16 14:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-16 2025-12-20 2026-01-05 2026-02-14 2026-03-02

Le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges accueille l’exposition internationale Wildlife Photographer of the Year.

Venez admirer une sélection exceptionnelle de photographies qui révèle la beauté, la puissance et la fragilité du monde vivant. Entre instants sauvages, scènes surprenantes et regards intimes d’animaux, cette exposition invite petits et grands à redécouvrir la nature sous un angle artistique et engagé.

Une véritable ode au vivant, à ne pas manquer ! 5.5 .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34 museum-accueil@ville-bourges.fr

English :

The Natural History Museum in Bourges hosts the international Wildlife Photographer of the Year exhibition.

