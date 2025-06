Wilfried Refuge du Prarion et refuge de Rosuel – Parc national de la Vanoise – Haute Tarentaise

En exterieur – tout public – prévoir 1h de marche pour le refuge du Prarion – Parc national de la Vanoise

Début : 2025-08-04T17:30:00 – 2025-08-04T18:30:00

Fin : 2025-08-05T17:30:00 – 2025-08-05T18:30:00

Wilfried – Pièce chorégraphique et musicale

« En lien au patrimoine sonore alpin, réunissant une danseuse et un accordéoniste, Wilfried est un processus transformant les sources traditionnelles en création contemporaine. Une temporalité propre à la composition musicale et à la danse dans un espace temps singulier. La danse respire au son de l’accordéon diatonique, interpelle chants et appels de bergers. Cette rencontre sculpte la matière chorégraphique et sonore, et révèle un paysage tout en dentelle, délicat, puissant, singulier.

Aller au cœur de l’humain, sans artifice, comme une quête vers l’essentiel. La temporalité s’étire, c’est un temps émotionnel, un « raga » intime, une conscience qui se connecte à la nature, véritable monde, macrocosme et microcosme. Et c’est une histoire qui se raconte, comme un écho à notre immense solitude d’êtres fragiles et sensibles.

Entre ce solitaire tellurique et cette danseuse qui quadrille l’espace autour de lui, s’insinue une relation qui à la fois effrite et illustre la solitude, voire la sérénité des vastes espaces. Wilfried, attelage chorégraphique au charme insolite et gracieux. Les sorties de Michel Flandrin – Avignon 2022 – Off Danse Théâtre Golovine »

Distribution:

Chorégraphie: Sophie Adam – Recherche musicale: Alain Basso – Danseuse interprète: Catarina Pernao – Musicien interprète: Vincent Boniface – Régie son: Laurent Loiseau – Régie lumières plateau: Thomas Lavorel

Refuge du Prarion – accès 1h de marche

Refuge de Rosuel – accès voiture

Refuge de Rosuel – accès voiture

©Cie Fi