Will Society, la maison du capital humain HEC Alumni Paris

Will Society, la maison du capital humain, avec HEC Alumni

Cher Camarade

Dans le cadre de nos explorations de plateformes d’indépendants, nous te convions à une soirée conférence à distance avec un acteur nouveau, intergénérationnel : Will Society

Will Society se définit comme la « maison du capital humain » pour réunir, rassembler et réconcilier les générations autour du travail. Elle agit comme un lieu d’échanges, de formation et de rencontres où naissent des opportunités de business et de transformation. Un club fermé et sélectif où peuvent s’inscrire, juniors et seniors, pour y comprendre leurs différences et les mettre en oeuvre pour la transformation RH des entreprises. Bannir les barrières générationelles, bâtir des success stories, rendre les leaders crédibles et visibles. Construire un réseau d’affaires pertinent, diversifié et aux multiples talents.

Nous évoquerons comme d’habitude :

– Leur stratégie et quelques chiffres

– Leur différenciation

– Le processus de sélection, les verticaux visés et le matching

– Leur rôle sur l’actualisation des connaissances

– un témoignage HEC si possible, membre de la communauté Will Society

Et nous ponctuerons leur présentation de questions/réponses comme à chaque conférence.

Événement en conférence zoom, le 7 Octobre 2025, dès 18h30

Ne rate pas cet événement très porteur, décalé et instructif pour notre business quotidien.

Nous t’attendons avec impatience alors inscris-toi vite !

Les illuminés du bureau du club CECI

Inscription : [https://www.hecalumni.fr/fr/event/will-society-la-maison-du-capital-humain/2025/10/05/12911](https://www.hecalumni.fr/fr/event/will-society-la-maison-du-capital-humain/2025/10/05/12911)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-07T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T20:30:00.000+02:00

