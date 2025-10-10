William Arribart dans « En intimité » La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

William Arribart dans « En intimité »

Vendredi 10 octobre 2025 de 21h à 22h15.

Samedi 11 octobre 2025 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Dans une ambiance intimiste, William Arribart vous invite pour une soirée hors du temps. Petite salle, quelques projecteurs, un flight case au centre de la scène ; il n’en faut pas davantage pour que la magie opère.

Loin des zéniths, William renoue avec l’essence même de l’illusion, dans un seul en scène tendre et authentique, où il raconte l’histoire d’un jeune garçon qui nourrissait le rêve de voler dans les airs.



Laissez-vous rêver William Arribart vous dévoile son univers, de ses premiers tours de magie jusqu’à ses succès les plus éblouissants. Illusion, mentalisme et numéros participatifs… Venez vivre un moment de magie touchant, en intimité. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In an intimate setting, William Arribart invites you to a timeless evening. A small room, a few spotlights, a flight case in the middle of the stage that’s all it takes for the magic to happen.

German :

In einer intimen Atmosphäre lädt Sie William Arribart zu einem Abend außerhalb der Zeit ein. Ein kleiner Saal, ein paar Scheinwerfer, ein Flightcase in der Mitte der Bühne; mehr braucht es nicht, um die Magie zu entfalten.

Italiano :

In un ambiente intimo, William Arribart vi invita a una serata senza tempo. Una piccola sala, alcuni riflettori, un flight case al centro del palco: è tutto ciò che serve perché la magia si compia.

Espanol :

En un marco íntimo, William Arribart le invita a una velada atemporal. Una pequeña sala, algunos focos, un flight case en el centro del escenario… es todo lo que hace falta para que surja la magia.

