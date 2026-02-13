William Bouguereau et les peintres lyonnais Tomaselli Collection Lyon 9e Arrondissement
William Bouguereau et les peintres lyonnais Tomaselli Collection Lyon 9e Arrondissement mercredi 21 octobre 2026.
William Bouguereau et les peintres lyonnais
Tomaselli Collection 22 rue Laure Diebold Lyon 9e Arrondissement Rhône
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-03-13 17:30:00
Date(s) :
2026-10-21
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de William Bouguereau (1825 1905), Tomaselli Collection rend hommage à ce maître majeur du XIXe siècle à travers une exposition qui explore ses relations avec les artistes lyonnais.
Tomaselli Collection 22 rue Laure Diebold Lyon 9e Arrondissement 69009 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 40 58 53 contact@tomaselli-collection.com
English :
To mark the bicentenary of the birth of William Bouguereau (1825 ? 1905), Tomaselli Collection pays tribute to this major 19th-century master with an exhibition exploring his relationship with Lyon?s artists.
