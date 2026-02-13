William Bouguereau et les peintres lyonnais Tomaselli Collection Lyon 9e Arrondissement

William Bouguereau et les peintres lyonnais

Tomaselli Collection 22 rue Laure Diebold Lyon 9e Arrondissement Rhône

Tarif : – – 6 EUR

Début : Lundi 2026-10-21 10:30:00

fin : 2026-03-13 17:30:00

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de William Bouguereau (1825 1905), Tomaselli Collection rend hommage à ce maître majeur du XIXe siècle à travers une exposition qui explore ses relations avec les artistes lyonnais.

English :

To mark the bicentenary of the birth of William Bouguereau (1825 ? 1905), Tomaselli Collection pays tribute to this major 19th-century master with an exhibition exploring his relationship with Lyon?s artists.

