William Einstein, toutes les énergies de la peinture Galerie le Saint-Michel Le Crotoy

La ville du Crotoy, avec le soutien du beffroi musée Boucher de Perthes – Manessier d’Abbeville, propose une exposition inédite de la collection familiale du peintre William Einstein (1907-1972), du 6 septembre au 5 octobre 2025.

« William Einstein, toutes les énergies de la peinture » est une immersion au coeur du parcours et des oeuvres d’un artiste de l’époque « Montparnasse » au côté de Khalo, Stieglitz, O’Keeffe ou Rivera, un peintre franco-américain amoureux de la baie de Somme, dont la production artistique est restée confidentielle dès après le décès soudain en 1972.

Depuis quelques années, les descendants de cet artiste à la peinture singulière entre figuration et abstraction (re)donnent à ses oeuvres la visibilité artistique et grand public qu’elle mérite.

Le Crotoy, cher au coeur du peintre, accueillera donc cette belle première à la galerie le Saint-Michel et au local à chaluts, 29 rue de la porte du pont (Entrée libre), chaque vendredi, samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Galerie le Saint-Michel 29 rue de la porte du pont Le Crotoy 80550 Somme