William Forsythe. Additive Inverse Le Centre Pompidou-Metz Metz

Informations pratiques

Metz

William Forsythe. Additive Inverse

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-30

fin : 2026-11-02

Date(s) :

2026-09-30

Chorégraphe avant-gardiste formé à la danse classique, William Forsythe bouleverse depuis plusieurs décennies les codes du ballet, réinventant sans relâche l’écriture même du mouvement. Le déploiement du corps dans l’espace devient pour lui la matière première d’une recherche où la notion de déséquilibre défie sans cesse la pesanteur. Additive Inverse, pièce créée en 2007, plonge le Studio dans un épais brouillard au centre duquel émergent des cercles lumineux. Leur présence ne tient qu’au déplacement précautionneux des visiteurs, la densité de leur occupation de l’espace influant subtilement sur le dessin des cercles entrelacés.Tout public

14 .

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz 57020 Moselle Grand Est

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English :

An avant-garde choreographer trained in classical dance, William Forsythe has been challenging the conventions of ballet for several decades, relentlessly reinventing the very language of movement. For him, the body’s movement through space becomes the raw material for an exploration in which the concept of imbalance constantly defies gravity. *Additive Inverse*, a piece created in 2007, plunges the Studio into a thick fog from the center of which luminous circles emerge. Their presence depends solely on the visitors’ cautious movement, as the density of their occupation of the space subtly influences the pattern of the intertwined circles.

L’événement William Forsythe. Additive Inverse Metz a été mis à jour le 2026-09-09 par AGENCE INSPIRE METZ