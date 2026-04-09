William Klein : Cinéma et Engagement — Projection & rencontre avec Olivier Hadouchi, Yolande Zauberman et Arnaud Laporte Maison Européenne de la Photographie Paris

William Klein est un créateur hors norme, à la fois photographe, réalisateur et artiste engagé de son époque. Ses films interrogent les liens entre politique, société et représentation, du photojournalisme à des formes militantes et expérimentales.

L’événement débutera à 18h30 avec la projection du film Eldridge Cleaver, Black Panther (1970, 75 min), qui retrace l’engagement politique et la vision radicale de l’activiste américain, documenté par Klein avec son regard acéré et sa liberté de forme.

La projection sera suivie d’un échange avec Olivier Hadouchi, historien du cinéma, programmateur de films et spécialiste des cinémas engagés ainsi que des formes de contestation dans les années 1960 , et Yolande Zauberman, scénariste, réalisatrice et écrivain française. Cet échange sera modéré par Arnaud Laporte, journaliste.

Cette rencontre sera l’occasion d’aborder plus largement la notion de cinéma engagé et de réfléchir aux différentes manières dont les pratiques artistiques peuvent questionner la société et ses enjeux politiques. Elle permettra également de découvrir comment William Klein a construit un langage visuel singulier, mêlant photographie, cinéma et réflexion critique, ouvrant de nouvelles perspectives sur la narration documentaire et la représentation du réel.

À l’occasion du centenaire de la naissance de l’artiste William Klein, la MEP propose une projection de son film Eldridge Cleaver, Black Panther, suivie d’une discussion consacrée à l’engagement politique et à la pratique filmique de l’artiste. Cet événement est organisé en collaboration avec le Studio William Klein.

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h30 à 21h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T18:30:00+02:00_2026-04-16T21:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/william-klein-cinema-et-engagement-projection-rencontre-avec-olivier-hadouchi-et-arnaud-laporte/ +33144787500 info@mep-fr.org



Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire

