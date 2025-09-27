William Pilet : Normal n’existe pas Cité des Congrès Nantes

William Pilet : Normal n’existe pas Cité des Congrès Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 20:30 –

Gratuit : non 30 € 30 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/william-pilet.html Tout public

One man show « Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. » Ce spectacle imprévisible au rythme endiablé est une véritable ode à la différence. William Pilet vous promet de vous guérir du regard des autres à travers sa multitude de talents, parfois inutiles, mais toujours assumés. Touche-à-tout, William Pilet allie humour absurde à la sauce anglaise et comique d’accessoires, relevé d’une noirceur comme un café sans lait. Il fait l’humour comme il fait l’amour : avec des gadgets et en musique. Le but est de vous marquer durablement, de provoquer un trauma. C’est du « traumarketing ». Avec son deuxième one man show, William vous démontrera que la logique c’est abstrait, et que « normal », ça n’existe pas… Spectacle dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/william-pilet.html