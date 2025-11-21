WILLIAM PILET – ROYAL COMEDY CLUB Reims

WILLIAM PILET Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière Ce spectacle imprévisible au rythme endiablé est une véritable ode à la différence. William Pilet vous promet de vous guérir du regard des autres à travers sa multitudes de talents, parfois inutiles, mais toujours assumés.Touche à tout, William Pilet allie humour absurde à la sauce anglaise et comique d’accessoires, relevé d’une noirceur comme un café sans lait. Il fait l’humour comme il fait l’amour : avec des gadgets et en musique. Le but est de vous marquer durablement, de provoquer un trauma. C’est du traumarketing .Avec son deuxième one-man show, William vous démontrera que la logique c’est abstrait, et que normal , ça n’existe pas…

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51