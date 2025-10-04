WILLIAM PILET – WILLIAM PILET NORMAL N EXISTE PAS – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

WILLIAM PILET – WILLIAM PILET NORMAL N EXISTE PAS Début : 2025-10-04 à 20:33. Tarif : – euros.

Il y a des gens qu’on classe vite fait : humoriste, comédien, poète… Et puis il y a William Pilet. Lui, on ne le classe pas. Ou alors dans la catégorie des OVNIS tendres et tordus.Avec « Normal n’existe pas », il explore ce qui nous semble “normal” – et le démonte avec une logique bien à lui, poétique, absurde, et furieusement drôle. Il y a du clown discret, du philosophe rigolard et du funambule des mots chez ce garçon. Et surtout, il y a ce petit quelque chose qui fait qu’on ressort du spectacle en se disant : “tiens, et si on changeait un peu de lunettes ?”Un moment doux et frappé, où le rire est aussi étrange que salutaire.

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63