William Rageau dans Cœur à cœur La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

William Rageau dans Cœur à cœur

Du vendredi 5 au samedi 6 décembre 2025 à partir de 21h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 21:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-05

Un seul en scène à mi-chemin entre le film d’animation Vice-Versa et Il était une fois… La Vie !

Dans un corps humain, un cœur passionné, un cerveau un peu trop réfléchi et un tube digestif très peureux tenteront de faire équipe pour que leur hôte , Guillaume, soit le plus épanoui possible…

Mais la route de Guillaume est sinueuse et les événements de sa vie les mettront à l’épreuve, quitte a créer des situations absurdes et décalées !



Un spectacle où l’ensemble des personnages présents sur scène sont interprétés par un unique comédien, dans une véritable performance d’acteur.



Un seul en scène drôle et touchant de William Rageau, avec la collaboration à la mise en scène de Nicolas Laurent, qui nous parle d’amitié, de résilience et d’amour, avec beaucoup d’humour…



Coup de cœur de “La Provence” au Festival d’Avignon 2024, ce spectacle est nommé aux Cyranos 2023 dans les catégories Meilleur seul en scène et Meilleur auteur vivant !



Cerise sur le gâteau, Christian Hecq, de la Comédie-Française, prête sa voix à un des personnages de la pièce !



Et vous, que diraient vos organes s’ils pouvaient parler ? .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A one-off halfway between the animated film Vice-Versa and Once Upon a Time? Life !

German :

Ein Einzelfilm, der eine Mischung aus dem Animationsfilm Vice-Versa und Es war einmal? Das Leben !

Italiano :

Un one-off a metà strada tra il film d’animazione Vice-Versa e C’era una volta? Vita !

Espanol :

Una pieza única a medio camino entre la película de animación Vice-Versa y Érase una vez? La vida

L’événement William Rageau dans Cœur à cœur Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence