William Yolanda Paul et les autres… c’est QUOI la Chanson Française ? Joué-lès-Tours

William Yolanda Paul et les autres… c’est QUOI la Chanson Française ?

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Brodé de divagations, d’expériences collectives et de folies douces, WYP et les autres est un spectacle dans lequel on frôle l’intelligence artificielle on croise Léo Ferré qui dialogue avec Jul, François Deguelt avec Souchon et Aya Nakamura, sans oublier la nouvelle star montante du show-biz Jean-Jacques Brel Dion , qui nous présentera peut-être son tube Pour que tu ne me quittes pas encore …

A la croisée du théâtre d’humour, de la musique live et du documentaire sonore, Amandine de Doncker et Juliette Rillard, (les Deux Moiselles) de B., brossent une succession de tableaux autobiographiques et/ou fictionnels avec humour, énergie ou sensibilité. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

A musical show performed by (les Deux Moiselles) de B.

Embroidered with ramblings, collective experiments and gentle madness, WYP et les autres is a show that verges on artificial intelligence: we come across Léo Ferré in dialogue with Jul, François Deguelt with Souchon, and so on

