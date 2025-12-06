William, Yolanda, Paul et les autres Loches

William, Yolanda, Paul et les autres Loches samedi 6 décembre 2025.

William, Yolanda, Paul et les autres

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 21:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Les deux moiselles de B , deux musiciennes, chanteuses, complices et énergiques, proposent un nouveau spectacle entre fiction et documentaire qui revisite la chanson française avec un peu d’imagination.

Les deux moiselles de B , duo de musiciennes, chanteuses, complices et énergiques, proposent un nouveau spectacle entre fiction et documentaire.

« Tu préfères Philippe Katerine ou Edith Piaf ?

Michel Delpèche ou SCH ?

William (comme Sheller), Yolanda (véritable prénom de Dalida), Paul (prénom de Stromae) et les autres (comme nous en somme) – c’est quoi la chanson française ? » est un spectacle dans lequel on flirte avec l’intelligence artificielle, on croit qu’on a tué Dalida, on croise Léo Ferré qui dialogue avec Jul, François Deguelt avec Souchon et Aya Nakamura, sans oublier la nouvelle star montante du show-biz Jean-Jacques Brel-Dion , qui nous présentera peut-être son tube Pour que tu ne me quittes pas encore … 12 .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

English :

The « deux moiselles de B », two energetic musicians and singers, offer a new show between fiction and documentary, revisiting French chanson with a bit of imagination.

German :

Die « zwei Schimmel von B », zwei Musikerinnen, Sängerinnen, Komplizinnen und Energiebündel, präsentieren eine neue Show zwischen Fiktion und Dokumentation, die das französische Chanson mit ein wenig Fantasie neu aufleben lässt.

Italiano :

Le « deux moiselles de B », due energiche musiciste e cantanti, hanno ideato un nuovo spettacolo a metà tra fiction e documentario, rivisitando la chanson francese con un pizzico di fantasia.

Espanol :

Los « deux moiselles de B », dos músicos y cantantes enérgicos, han ideado un nuevo espectáculo a medio camino entre la ficción y el documental, revisitando la chanson francesa con un poco de imaginación.

L’événement William, Yolanda, Paul et les autres Loches a été mis à jour le 2025-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire