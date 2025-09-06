Willkumma im Dorf, bienvenue au village Mulhouse

Willkumma im Dorf, bienvenue au village Mulhouse samedi 6 septembre 2025.

Willkumma im Dorf, bienvenue au village

Place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-07 21:00:00

2025-09-06 2025-09-07

Cet événement est le rendez-vous incontournables pour tous les gourmands ! Redécouvrez le folklore alsacien et célébrez la gastronomie, partagez les talents culinaires des professionnels et sensibilisez vos papilles à la diversité des produits du terroir français.

Durant tout le week-end, la place de la Réunion ressemble à un immense marché rassemblant artisans, producteurs, viticulteurs… Vous y trouverez également des danses folkloriques et de la musique traditionnelle…

Samedi

– 10h à 19h Marché d’automne Made in Mulhouse place de la Réunion

– 14h à 18h Musiques et danses alsaciennes sur scène place de la Réunion

– 14h15 Conférence « 40 ans de succès et d’échecs de la politique linguistique en Alsace » avec Jean-Marie Woerhling Bibliothèque Grand rue

– 16h Visite du Musée Historique en alsacien et en français avec Jean-Noël Kempf Musée Historique

– 17h Projection du film D’Goda de Louis Schittly Cinéma Palace

– 19h30-22h30 Soirée dansante (restauration possible sur place) place de la Réunion

Dimanche

– 10h-17h Marché d’automne Made in Mulhouse

– 10h-16h Balade gourmande en partenariat avec l’IRHT et le Club Vosgien (balade d’environ 9km, inscription payante à 15 € sur www.mulhouse.fr, places limitées) Départ et arrivée place de la Réunion

– 13h30 Visite guidée du centre historique en alsacien et en français Départ Maison du Patrimoine

– 15h A vos cahiers (Jean-Noël Kempf se transforme en instituteur alsacien du début du 20è siècle pour vous enseigner quelques mots en alsacien et vous raconter quelques anecdotes de cette époque) Musée Historqiue

– 16h « Défilé de mode » avec Geht’s in place de la Réunion

– 19h30 Concert de Robin Léon (chanteur français de Schlager et musicien) Parc Salvator 0 .

Place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 77 service.evenements@mulhouse.fr

English :

Rediscover Alsatian folklore and celebrate gastronomy, share in the culinary talents of professionals and awaken your taste buds to the diversity of French terroir products. All weekend long, the Place de la Réunion resembles a huge market, bringing together artisans, producers, winegrowers… You’ll also find folk dancing, traditional music, a gourmet walk (reservation required, fee payable)…

German :

Entdecken Sie die elsässische Folklore neu und feiern Sie die Gastronomie, teilen Sie die Kochkünste von Fachleuten und sensibilisieren Sie Ihre Geschmacksnerven für die Vielfalt der Produkte aus dem französischen Terroir. Während des gesamten Wochenendes gleicht der Place de la Réunion einem riesigen Markt, auf dem Handwerker, Produzenten und Winzer versammelt sind. Es gibt auch Folkloretänze, traditionelle Musik, einen Gourmet-Marsch (mit Reservierung, kostenpflichtig)…

Italiano :

Riscoprire il folklore alsaziano e celebrare la gastronomia, condividere il talento culinario dei professionisti e stuzzicare il palato con la diversità dei prodotti locali francesi. Per tutto il fine settimana, la Place de la Réunion si trasformerà in un grande mercato che riunirà artigiani, produttori, viticoltori… Inoltre, si terranno danze folcloristiche, musica tradizionale, una passeggiata gastronomica (su prenotazione, a pagamento)…

Espanol :

Redescubra el folclore alsaciano y celebre la gastronomía, comparta el talento culinario de los profesionales y despierte su paladar con la diversidad de los productos locales franceses. Durante todo el fin de semana, la plaza de la Reunión se convertirá en un gran mercado que reunirá a artesanos, productores, viticultores… También encontrará bailes folclóricos, música tradicional, un paseo gastronómico (previa reserva, de pago)…

