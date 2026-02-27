Willo duo pop-folk Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Willo duo pop-folk

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

WILLO c’est une folk envoûtante, entre douceur et rugosité, modernité et traditions américaines aux accents blues et soul. À deux voix en parfaite harmonie et avec une guitare sensible, Cécile et Oli livrent une musique sincère et vibrante, empreinte d’émotions, de spontanéité et parsemée d’échanges chaleureux avec le public. Tout public Réservation conseillée .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

