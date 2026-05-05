Willow Land Art – Le saule paysager, Willow Land Art, Ville-en-Hesbaye

Willow Land Art – Le saule paysager 6 et 7 juin Willow Land Art Waremme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Jardin d’inspiration anglaise avec de grands arbres centenaires, des structures en saule (osier) comme des plessis, des plessages ou haies plessées, haies à croisillons, tontines, tunnels, arcades tressées, une mare, des sentiers qui serpentent le long de chambres de verdures, murs en pierre sèche, de la vie et de la biodiversité et surtout « Rien ne se perd, tout se transforme ! »

Deux jardins en un ! Venez découvrir un travail de longue haleine, un jardin en mouvement !

Activités proposées lors du week-end ‘Rendez-vous aux jardins’

Samedi 6 juin – 10h > 18h & dimanche 7 juin – 14h > 19h

> Samedi 14h : visite guidée des deux jardins (durée de 45’) ;

> Dimanche 15h : visite guidée des deux jardins (durée de 45’).

Willow Land Art Rue de la motte, 23 – 4260 Ville-en-Hesbaye (Braives) Ville-en-Hesbaye 4260 Waremme Liège

Jardin d’inspiration anglaise avec de grands arbres centenaires, des structures en saule (osier) comme des plessis, des plessages ou haies plessées, haies à croisillons, tontines, tunnels, arcades le…

© Pierre-Yves Lenoir