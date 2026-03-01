Willy Ronis et la RDA Salle Marland Tonnerre
Willy Ronis et la RDA Salle Marland Tonnerre samedi 28 mars 2026.
Willy Ronis et la RDA
Salle Marland 10 Rue François Mitterrand Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Willy RONIS est l’un des rares photographes occidentaux à avoir, dès 1967, obtenu l’autorisation de réaliser un reportage photo complet sur la RDA. .
Salle Marland 10 Rue François Mitterrand Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté association.musee.rda@gmail.com
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English : Willy Ronis et la RDA
L’événement Willy Ronis et la RDA Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois