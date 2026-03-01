Willy Ronis et la RDA Salle Marland Tonnerre

Willy Ronis et la RDA

Salle Marland 10 Rue François Mitterrand Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Willy RONIS est l’un des rares photographes occidentaux à avoir, dès 1967, obtenu l’autorisation de réaliser un reportage photo complet sur la RDA. .

Salle Marland 10 Rue François Mitterrand Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté association.musee.rda@gmail.com

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English : Willy Ronis et la RDA

L’événement Willy Ronis et la RDA Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois