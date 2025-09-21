Willy Ronis et le projet de basilique souterraine de Le Corbusier-Trouin -Couturier o.p à la Sainte-Baume. Maison de Pays de Plan d’Aups Sainte-Baume Plan-d’Aups-Sainte-Baume

Conférence donnée par Florence Pizzorni, Conservatrice générale du patrimoine (à confirmer) et Jean-Marc Thénoux, Président de l’Ecomusée de la Sainte-Baume.

L’Écomusée à déouvert à la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie à St Cyr le Fort, la maquette d’un ouvrage de Willy Ronis concernant son reportage à la Sainte Baume en 1947 réalisé à la demande des protagonistes du projet de Basilique souterraine du Pardon et de la Paix.

La conférence présentera l’historique, le contexte du projet et le reportage de Ronis © MPP .

Maison de Pays de Plan d'Aups Sainte-Baume Maison de Pays 83640 Plan d Aups sainte Baume Plan-d'Aups-Sainte-Baume 83640 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 0685924500

©JM THENOUX