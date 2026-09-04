Willy Rovelli Salle Galaxie Bezannes
vendredi 23 octobre 2026 · Salle Galaxie · Bezannes
Informations pratiques
Bezannes
Willy Rovelli
Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes Marne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23 23:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Tout public
Heureux.
Ça y est, je suis heureux ! Il m’en aura fallu du temps pour en arriver à cette conclusion, croyez le bien.
Pourtant, il en faut du sacré courage pour être heureux en ce moment : dérèglement climatique, conflits aux 4 coins du monde, inflation, et bla-bla-bla, et bla-bla-bla…
Mais moi j’ai décidé de m’en foutre, ou presque ! Une fois qu’on a compris que l’on n’est pas maître de tout, ça fait un bien fou.
La vie veut que l’on joue ? Alors je joue.
Et à présent, il ne manque plus que vous veniez jouer avec moi. .
Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes 51430 Marne Grand Est contact@avant-scenes.fr
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English : Willy Rovelli
L’événement Willy Rovelli Bezannes a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne
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