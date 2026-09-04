Willy Rovelli Salle Galaxie Bezannes

Informations pratiques

Bezannes

Willy Rovelli

Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes Marne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 19:00:00

fin : 2026-10-23 23:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Tout public

Heureux.

Ça y est, je suis heureux ! Il m’en aura fallu du temps pour en arriver à cette conclusion, croyez le bien.

Pourtant, il en faut du sacré courage pour être heureux en ce moment : dérèglement climatique, conflits aux 4 coins du monde, inflation, et bla-bla-bla, et bla-bla-bla…

Mais moi j’ai décidé de m’en foutre, ou presque ! Une fois qu’on a compris que l’on n’est pas maître de tout, ça fait un bien fou.

La vie veut que l’on joue ? Alors je joue.

Et à présent, il ne manque plus que vous veniez jouer avec moi. .

Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes 51430 Marne Grand Est contact@avant-scenes.fr

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English : Willy Rovelli

L’événement Willy Rovelli Bezannes a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne