WILLY ROVELLI – HEUREUX – GALAXIE Bezannes

WILLY ROVELLI – HEUREUX Début : 2026-10-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Heureux.Ça y est, je suis heureux !Il m’en aura fallu du temps pour en arriver à cette conclusion, croyez le bien.Pourtant, il en faut du sacré courage pour être heureux en ce moment : dérèglementclimatique, conflits aux 4 coins du monde, inflation, et bla-bla-bla, et bla-bla-bla…Mais moi j’ai décidé de m’en foutre, ou presque !Une fois qu’on a compris que l’on n’est pas maître de tout, ça fait un bien fou.La vie veut que l’on joue ? Alors je joue.Et à présent, il ne manque plus que vous veniez jouer avec moi.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GALAXIE 5 RUE DE TETES DE FER 51430 Bezannes 51