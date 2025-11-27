WIMFEST – PASS 1 JOUR – WIMFEST – ESPACE AGORA Maussane Les Alpilles

WIMFEST – PASS 1 JOUR – WIMFEST Début : 2026-03-06 à 18:00. Tarif : – euros.

WIMFEST 2026 – Rock & Littérature au cœur des AlpillesPASS 1 JOURLe WIMFEST revient les 6 & 7 mars 2026 à Maussane-les-Alpilles pour une 3? édition placée sous le signe du rock, des mots et de la rencontre.Deux jours de musique et de littérature dans un cadre unique, entre énergie des concerts et émotions partagées.Programmation musicale :Vendredi 6 mars – Peter Doherty, After Geography, Brother Junior & Neurotic StrangersSamedi 7 mars – The Inspector Cluzo, Hugh Cornwell, Bandit Bandit & FireClubRencontres littéraires gratuites sur réservation : Francis Cabrel, Yvan Attal, Jérôme Soligny, Tonino Benacquista, Olivier Bourdeaut et bien d’autres.Un rendez-vous unique où rockeurs, auteurs et rêveurs se retrouvent au cœur des Alpilles pour célébrer la puissance des mots et des sons.Espace Agora – Maussane-les-Alpilles

ESPACE AGORA ¨ 13520 Maussane Les Alpilles 13