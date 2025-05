Wine and Art au Château Couhins – Villenave-d’Ornon, 24 mai 2025 14:00, Villenave-d'Ornon.

Gironde

Wine and Art au Château Couhins

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 16:30:00

2025-05-24

Wine & Art au Château Couhins

Un cadeau original et raffiné pour la Fête des Mères

Et si vous laissiez parler votre créativité… au cœur des vignes ?

Le 24 mai, vivez une expérience sensorielle unique mêlant art, vin et nature dans le cadre magnifique du Château Couhins, Grand Cru Classé de Graves.

Créez une œuvre guidée par une artiste invitée

Dégustez 2 vins du Château Couhins

Terminez par une visite privée exclusive .

Chemin de la Gravette

Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 77 61

