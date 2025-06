Wine and Transat Tour de Mercurol Mercurol-Veaunes 4 juillet 2025

Wine and Transat Tour de Mercurol Mercurol-Veaunes Vendredi 4 juillet, 18h00 Entrée libre

Wine & Transat dans les vignes : La fine équipe des “Crozeurs de troubles” est de retour !

Après avoir rassemblé près de 1000 acolytes lors de ses précédentes éditions, Wine & Transat revient poser ses tire-bouchons et ses transats dans les vignes avec toujours la même promesse : une soirée pour découvrir les cuvées, la fougue et les engagements de la jeune génération de Crozes-Hermitage.

**Au programme de cette soirée :**

· La rencontre d’une vingtaine de “Crozeurs de Troubles”, la nouvelle garde des domaines, caves, négociants et coopératives de l’appellation Crozes-Hermitage

· Une vingtaine de cuvées 100 % Crozes-Hermitage à déguster à prix de copain

· Une guinguette à ciel ouvert avec une ribambelle de foodtrucks du coin

· Un DJ set en plein air – avec des transats éparpillés dans les vignes pour une pause bien méritée entre deux chorégraphies enflammées sur le dancefloor

**Plus d’informations ici :** [https://www.crozes-hermitage-vin.fr/fr/evenements/wine-and-transat-mercurol-2025](https://www.crozes-hermitage-vin.fr/fr/evenements/wine-and-transat-mercurol-2025)

Entrée libre (pour des questions de sécurité, l’organisation se doit de limiter le nombre d’entrées à 1200 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-04T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-04T23:00:00.000+02:00

1



Tour de Mercurol Mercurol Mercurol Mercurol-Veaunes 26600 Drôme