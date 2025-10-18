WINE, BEATS AND COCOA Puissalicon

D30 Puissalicon Hérault

Wine, Beats and Cocoa au Château Saint Pierre de Serjac de 17h à 19h.

Cette expérience s’adresse aux plus gourmands !

Vous aimez le vin ? Vous aimez le chocolat ? Vous aimez la musique ? Nous vous proposons un doux mariage entre les cuvées des Domaines Bonfils, les chocolats Maître Chocolatier et les musiciens en compagnie de notre experte en vins. Tarif 65€, sur réservation.

Le vin est au coeur du Château St Pierre de Serjac. 80 hectares de vignobles verdoyants entourent le château XIXe siècle d’un seul tenant mais d’une grande diversité.

Quinze cépages composent la mosaïque des vignes dont de vieilles vignes de Carignan et de Syrah.

Situé à la lisière de l’appellation Faugères, le domaine bénéficie d’un terroir exceptionnel, offrant des vins frais et élégants.

Durant cette dégustation guidée, laissez-vous porter par une sélection minutieuse de vins et de chocolats d’exception, choisis pour leur profondeur et leur caractère. Chaque accord est accompagné d’un univers musical spécialement pensé pour révéler les nuances, intensifier les sensations, et créer un moment suspendu.

Un voyage en trois temps

À chaque étape, une nouvelle alliance se tisse entre le goût, le son et les émotions.

Nous explorerons ensemble ce qui relie une texture chocolatée à une vibration musicale, ou comment un vin peut évoquer une note, une ambiance, une couleur sonore.

Un accompagnement tout en finesse

Guidés par des passionnés Œnologue, Maître Chocolatier et Musiciens vous serez invités à ralentir, écouter, goûter autrement… et à ressentir l’invisible harmonie entre ces mondes.

Tarif 65€ par adulte

Horaires Samedi 18 octobre de 17h à 19h00 .

D30 Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 76 00 reception@serjac.com

English :

Wine, Beats and Cocoa at Château Saint Pierre de Serjac from 5pm to 7pm.

This experience is for gourmets!

Do you like wine? Do you like chocolate? Do you love music? We offer you a sweet marriage between Domaines Bonfils cuvées, Maître Chocolatier chocolates and musicians in the company of our wine expert. Price: 65? upon reservation.

German :

Wine, Beats and Cocoa im Château Saint Pierre de Serjac von 17:00 bis 19:00 Uhr.

Dieses Erlebnis richtet sich an die Feinschmecker unter Ihnen!

Mögen Sie Wein? Mögen Sie Schokolade? Lieben Sie Musik? Wir schlagen Ihnen eine süße Verbindung zwischen den Cuvées der Domaines Bonfils, der Schokolade von Maître Chocolatier und den Musikern in Begleitung unserer Weinexpertin vor. Preis: 65?, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Vino, beat e cacao al Château Saint Pierre de Serjac dalle 17.00 alle 19.00.

Questa esperienza è perfetta per i golosi!

Vi piace il vino? Vi piace il cioccolato? Amate la musica? Unitevi al nostro esperto di vini per una deliziosa combinazione di vini Domaines Bonfils, cioccolatini Maître Chocolatier e musicisti. Prezzo: 65? su prenotazione.

Espanol :

Vino, ritmos y cacao en el Château Saint Pierre de Serjac de 17:00 a 19:00 horas.

Esta experiencia es perfecta para los golosos

¿Le gusta el vino? ¿Le gusta el chocolate? ¿Le gusta la música? Acompañe a nuestro experto en vinos en una deliciosa combinación de vinos Domaines Bonfils, chocolates Maître Chocolatier y músicos. Precio: 65? previa reserva.

