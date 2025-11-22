WINE BEATS AND COCOA Puissalicon
WINE BEATS AND COCOA Puissalicon samedi 22 novembre 2025.
WINE BEATS AND COCOA
D30 Puissalicon Hérault
Tarif : 42 EUR
Date et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Dégustation des vins Bonfils, chocolats
bean to bar de Maxime Lallemand et duo musical Marion Picot et Jean-Baptiste Morel.
De 17h à 19h
42€ par personne
Réservation au 06 63 32 11 39
D30 Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 6 63 32 11 39 reception@serjac.com
English :
Bonfils wine tasting, chocolates
a bean to bar presentation by Maxime Lallemand and a musical duo by Marion Picot and Jean-Baptiste Morel.
From 5pm to 7pm
42? per person
Reservations on 06 63 32 11 39
German :
Verkostung von Bonfils-Weinen, Schokolade
bean to bar von Maxime Lallemand und musikalisches Duo Marion Picot und Jean-Baptiste Morel.
Von 17 bis 19 Uhr
42 ? pro Person
Reservierung unter 06 63 32 11 39
Italiano :
Degustazione di vini e cioccolatini Bonfils
presentazione dal chicco al bar di Maxime Lallemand e duo musicale di Marion Picot e Jean-Baptiste Morel.
Dalle 17.00 alle 19.00
42? a persona
Prenotare al numero 06 63 32 11 39
Espanol :
Degustación de vinos y chocolates Bonfils
presentación bean to bar a cargo de Maxime Lallemand y dúo musical de Marion Picot y Jean-Baptiste Morel.
De 17:00 a 19:00 h
42? por persona
Reserva al 06 63 32 11 39
L’événement WINE BEATS AND COCOA Puissalicon a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT AVANT-MONTS