Wine & Cheese à Château Virant Château Virant Lançon-Provence

Wine & Cheese à Château Virant

Vendredi 17 octobre 2025 de 19h30 à 23h. Château Virant CD10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-17 19:30:00

fin : 2025-10-17 23:00:00

2025-10-17

Une soirée Wine & Cheese au domaine de Château Virant.

De bons vins, de bons fromages, de la bonne charcuterie et une ambiance détendue, que ce soit en famille ou entre amis, venez passer un moment convivial et en toute simplicité.

Pour cette soirée nous serons associés à La Fromagerie de Sophie, qui proposera un très bel éventail de fromages et de charcuteries à partager, sélectionnés pour leur caractère et leur finesse. Nos vins, quant à eux, soigneusement choisis pour révéler chaque bouchée, viendront pleinement agrémenter cette palette de saveurs.

Et parce qu’une soirée réussie se termine toujours en douceur, ce sont Les Macarons gourmands de Nolwenn qui viendront compléter la dégustation.

Places limitées et réservation obligatoire sur le site internet de Château Virant. .

Château Virant CD10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An evening of Wine & Cheese at the Château Virant estate.

Good wines, good cheeses, good charcuterie and a relaxed atmosphere, whether with family or friends, come and spend a convivial moment in all simplicity.

German :

Ein Wine & Cheese-Abend auf dem Weingut Château Virant.

Gute Weine, guter Käse, gute Wurstwaren und eine entspannte Atmosphäre. Ob mit der Familie oder mit Freunden, kommen Sie und verbringen Sie einen geselligen Moment in aller Einfachheit.

Italiano :

Una serata all’insegna del vino e del formaggio nella tenuta di Château Virant.

Buoni vini, buoni formaggi, buoni salumi e un’atmosfera rilassata: che siate in famiglia o tra amici, venite a trascorrere un momento conviviale in tutta semplicità.

Espanol :

Una velada de Vino y Queso en la finca del Château Virant.

Buenos vinos, buenos quesos, buenos embutidos y un ambiente relajado, ya sea en familia o con amigos, venga a pasar un momento de convivencia con toda sencillez.

