Wine & Cheese Château Virant Lançon-Provence

Informations pratiques

Lançon-Provence

Wine & Cheese

Vendredi 16 octobre 2026 de 19h30 à 23h. Château Virant CD 10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 38 – 38 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:30:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

De bons vins, de bons fromages, de la bonne charcuterie et une ambiance détendue, que ce soit en famille ou entre amis, venez passer un moment convivial et en toute simplicité.

Pour cette soirée nous serons associés à La Fromagerie de Sophie, qui proposera un très bel éventail de fromages et de charcuteries à partager, sélectionnés pour leur caractère et leur finesse. Nos vins, quant à eux, soigneusement choisis pour révéler chaque bouchée, viendront pleinement agrémenter cette palette de saveurs.



Et parce qu’une soirée réussie se termine toujours en douceur, ce sont Les Macarons gourmands de Nolwenn qui viendront compléter la dégustation.



Places limitées et réservation obligatoire sur le site internet Virant Provence (paiement en ligne).



Le tarif comprend par personne:

– un verre de vin Inspiration (couleur au choix)

– buffet de fromages et charcuteries (2 passages) agrémenté de pains et fruits bio

– 3 macarons de Paris

– café ou thé .

Château Virant CD 10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 44 47 contact@virant-provence.com

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English :

Great wines, great cheeses, great charcuterie, and a relaxed atmosphere—whether you’re with family or friends, come enjoy a friendly, laid-back time with us.

L’événement Wine & Cheese Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-09-03 par Provence Tourisme