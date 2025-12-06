WINE CLUB SPÉCIAL NOËL DÉGUSTATION FESTIVE ET GOURMANDE Servian

WINE CLUB SPÉCIAL NOËL DÉGUSTATION FESTIVE ET GOURMANDE

Wine Club Spécial Noël dégustation de vins, huîtres et chocolats dans un cadre chaleureux, le samedi 6 décembre au Domaine de la Baume.

Le Wine Club Spécial Noël une pause gourmande et festive au Domaine de la Baume à Servian.

Au programme

Bar à vin sélection spéciale de cuvées pour des accords savoureux et délicats

Plateaux d’huîtres par L’Iode à la Bouche, pour une touche iodée raffinée

Chocolats signés Geoffrey Gil, pour terminer votre dégustation sur une note sucrée

Un moment de partage et de convivialité, idéal pour célébrer l’approche des fêtes entre passionnés de vin et de gastronomie locale. L’entrée est gratuite, mais sur réservation pour garantir votre place. .

English :

Wine Club Special Christmas: wine, oyster and chocolate tastings in a friendly atmosphere, Saturday December 6 at Domaine de la Baume.

German :

Wine Club Special Christmas: Verkostung von Wein, Austern und Schokolade in gemütlicher Atmosphäre am Samstag, den 6. Dezember in der Domaine de la Baume.

Italiano :

Speciale Natale del Wine Club: degustazione di vini, ostriche e cioccolato in un’atmosfera amichevole sabato 6 dicembre al Domaine de la Baume.

Espanol :

Especial de Navidad del Club del Vino: degustación de vino, ostras y chocolate en un ambiente agradable el sábado 6 de diciembre en el Domaine de la Baume.

