Wine Dating La Soirée Dégustation pour célibataires !

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17 23:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Envie de mêler passion pour le vin, plaisir du fromage et désir de faire de belles rencontres ? Ne manquez pas notre Wine Dating, une soirée unique dédiée aux célibataires qui veulent savourer l’instant présent !

Envie de mêler passion pour le vin et désir de faire de belles rencontres ?

Ne manquez pas notre Wine Dating, une soirée unique dédiée aux célibataires qui veulent savourer l’instant présent !

Que vous soyez amateur de vins rouges, blancs ou rosés, laissez-vous emporter par la magie du moment et découvrez de nouvelles rencontres autour d’un verre.

Qui sait ? Le prochain moment de complicité pourrait bien marquer le début d’une belle histoire !

Réservez vite votre place et venez vivre une soirée où le charme du vin se mêle à celui des rencontres inattendues !

Au plaisir de vous y retrouver !

Inscriptions obligatoires avant le 14 janvier 2026 .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 58 89 47 info@unlieudansunverre.fr

English :

Want to combine a passion for wine, the pleasure of cheese and the desire to meet new people? Don’t miss our Wine Dating, a unique evening dedicated to singles who want to savor the moment!

L’événement Wine Dating La Soirée Dégustation pour célibataires ! Andlau a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme du pays de Barr