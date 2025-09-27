Wine Dogs in Provence RD 10 Lançon-Provence

Wine Dogs in Provence RD 10 Lançon-Provence samedi 27 septembre 2025.

Wine Dogs in Provence

Samedi 27 septembre 2025 de 10h à 18h30. RD 10 Boutique La Jasso de Calissanne Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 18:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Une journée dédiée aux chiens

Journée placée sous le signe de la convivialité et de la joie de vivre, avec vos chiens comme invités d’honneur! Dans le cadre de notre vaste domaine, venez vivre une expérience familiale inédite où votre chien occupera une place de choix. Tout en profitant des balades et des activités conçues pour renforcer la complicité entre vous et votre compagnon à quatre pattes vous aurez également l’occasion de participer à des dégustations de vins et huiles d’olive à la Jasso de Calissanne. .

RD 10 Boutique La Jasso de Calissanne Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 59 13 33 tourismebellevue@chateau-calissanne.fr

English :

A day dedicated to dogs

German :

Ein Tag, der den Hunden gewidmet ist

Italiano :

Una giornata dedicata ai cani

Espanol :

Un día dedicado a los perros

L’événement Wine Dogs in Provence Lançon-Provence a été mis à jour le 2025-09-01 par Provence Tourisme