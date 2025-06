WINE MAN SHOW, PIQUE-NIQUE ET FEU D’ARTIFICE – Saint-Jean-de-Fos 13 juillet 2025 07:00

WINE MAN SHOW, PIQUE-NIQUE ET FEU D’ARTIFICE Route de Gignac Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – – 29.9 EUR

Wine man show by Eric BOSCHMAN, sommelier humoriste. « Ni Dieux, Ni Maîtres mais du Rouge ».

Tout au long du spectacle, trois vins soigneusement sélectionnés du Clos des Combals seront proposés à la dégustation. Chaque chapitre vous plongera dans l’univers d’un vin, d’un terroir, d’un cépage… pour une expérience aussi gourmande que captivante.

Après le spectacle, prolongez la soirée en toute convivialité avec votre pique-nique, dans un espace aménagé sous haut-vent (tables, chaises, mange-debout). Un braséro sera mis à votre disposition pour vos grillades.

22h30 Vue imprenable sur le feu d’artifice de la commune une belle manière de clore cette soirée inoubliable. .

English :

Wine man show by Eric BOSCHMAN, sommelier humorist. Throughout the show, three carefully selected wines from Clos des Combals will be offered for tasting. Each chapter will plunge you into the world of a wine, a terroir, a grape variety… for an experience as gourmand as it is captivating. After the show, you can extend the evening with a picnic in a convivial setting

German :

Wine man show by Eric BOSCHMAN, humoristischer Sommelier. Während der gesamten Show werden drei sorgfältig ausgewählte Weine des Clos des Combals zur Verkostung angeboten. Jedes Kapitel führt Sie in die Welt eines Weins, eines Terroirs, einer Rebsorte usw. ein, um Ihnen ein ebenso köstliches wie fesselndes Erlebnis zu bieten. Nach der Vorstellung können Sie den Abend in geselliger Runde mit Ihrem Picknick in einem Restaurant verlängern

Italiano :

Spettacolo di Wine man a cura di Eric BOSCHMAN, sommelier umorista. Durante lo spettacolo, tre vini accuratamente selezionati del Clos des Combals saranno disponibili per la degustazione. Ogni capitolo vi farà immergere nel mondo di un vino, di un terroir, di un vitigno, per un’esperienza tanto gourmet quanto accattivante. Dopo lo spettacolo, potrete prolungare la serata con un picnic in un ambiente conviviale

Espanol :

Espectáculo del hombre del vino a cargo de Eric BOSCHMAN, sumiller humorista. A lo largo del espectáculo, se podrán degustar tres vinos cuidadosamente seleccionados del Clos des Combals. Cada capítulo le sumergirá en el mundo de un vino, un terruño, una variedad de uva… para una experiencia tan gastronómica como cautivadora. Tras el espectáculo, podrá prolongar la velada con un picnic en un ambiente distendido

