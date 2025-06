Wine N’ Woods les apéros du Theulet | Château Theulet – Château Theule Monbazillac 19 juin 2025 18:00

Dordogne

Château Theule 961 Route des Ruines, 24240 Monbazillac

Début : 2025-06-19 18:00:00

fin : 2025-08-07 21:00:00

2025-06-19

2025-06-26

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Le Château Theulet vous invite Wine N’ Woods les apéros du Theulet où vous pourrez profiter d’un moment de détente en fin de journée dans le cadre magnifique du parc du château.

-Possibilité de consommer sur place nos vins au verre et à la bouteille

-Planches de fromages et de charcuteries à 14euro sur réservation

-Ambiance conviviale et familiale .

+33 5 53 57 30 43 alardetfils@orange.fr

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 30 43 alardetfils@orange.fr

