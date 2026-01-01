Wine Not? initiation à la dégustation Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid
Wine Not? initiation à la dégustation
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 11:00:00
fin : 2026-01-24 12:30:00
Date(s) :
2026-01-24
à 11h initiation à la dégustation (partie 1)
Découvrez, à travers les cépages emblématiques, les bases de la dégustation. À vos marques… Prêts ? À vos palais ! L’atelier parfait pour les débutants.
25€
Inscription au 04 71 59 90 64
.
Vins Marcon 46 Rue du Velay Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 90 64 contact@vinsmarcon.com
English :
at 11am introduction to tasting (part 1)
Discover the basics of wine tasting through emblematic grape varieties. On your marks… Ready to go? On your palates! The perfect workshop for beginners.
25?
Register on 04 71 59 90 64
L’événement Wine Not? initiation à la dégustation Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-01-16 par Haut Pays du Velay Tourisme