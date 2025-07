WINE OPEN AIR FESTIVAL Le Crès

WINE OPEN AIR FESTIVAL Le Crès samedi 26 juillet 2025.

WINE OPEN AIR FESTIVAL

6 Place du Pont Trinquat Le Crès Hérault

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Wine Open Air Festival 2025 une édition électro et sensorielle dans un lieu inédit

Le Wine Open Air Festival revient le **samedi 26 juillet 2025** dans un nouveau lieu spectaculaire les toutes récentes Arènes du Crès, à 15 minutes de Montpellier. Après cinq éditions dans les vignobles, le festival amorce un tournant en investissant cet espace unique, entre traditions et modernité.

Un line-up électro d’envergure

L’événement promet une programmation musicale exigeante avec en tête d’affiche Olympe (Afterlife), star de la scène électronique internationale, accompagné de sept talents locaux montpelliérains.

Une expérience immersive et conviviale

Plus qu’un festival, c’est une journée sensorielle complète qui attend les festivaliers

* Espaces détente et zones ombragées

* Sélection gourmande de foodtrucks

* Bar à vins et spiritueux raffinés

* Stands d’artisans, bien-être et expériences immersives

* Scénographie originale*pensée pour sublimer les arènes

De 13h à minuit .

6 Place du Pont Trinquat Le Crès 34920 Hérault Occitanie

English :

Wine Open Air Festival 2025: an electro-sensory edition in a new venue

The Wine Open Air Festival returns on **Saturday July 26, 2025** to a spectacular new venue: the brand-new Arènes du Crès, 15 minutes from Montpellier. After five editions in the vineyards, the festival marks a turning point by moving into this unique space, where tradition meets modernity.

German :

Wine Open Air Festival 2025: eine Elektro- und Sinnesausgabe an einem neuen Ort

Das Wine Open Air Festival kehrt am **Samstag, den 26. Juli 2025** an einen neuen spektakulären Ort zurück: die brandneuen Arènes du Crès, 15 Minuten von Montpellier entfernt. Nach fünf Ausgaben in den Weinbergen leitet das Festival einen Wendepunkt ein, indem es diesen einzigartigen Ort zwischen Traditionen und Mod

Italiano :

Wine Open Air Festival 2025: un evento elettro-sensoriale in una nuova sede

Il Wine Open Air Festival torna **sabato 26 luglio 2025** in una nuova spettacolare sede: il nuovissimo Arènes du Crès, a 15 minuti da Montpellier. Dopo cinque edizioni tra i vigneti, il festival cambia rotta e si trasferisce in questo spazio unico, un connubio di tradizione e modernità.

Espanol :

Festival Vino al Aire Libre 2025: un acontecimiento electrosensorial en un nuevo escenario

El Festival Wine Open Air regresa el **sábado 26 de julio de 2025** a un nuevo y espectacular escenario: las flamantes Arènes du Crès, a 15 minutos de Montpellier. Tras cinco ediciones en los viñedos, el festival da un giro al ocupar este espacio único, mezcla de tradición y modernidad.

