Wine Painting Workshop Atelier de Peinture au Vin (en anglais) Domaine Terre de Mistral Rousset

Samedi 11 octobre 2025 de 15h à 17h. Domaine Terre de Mistral 8 rue Jules Moulet Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Atelier d’initiation à la peinture au pigment de vin.

Venez découvrir le vin autrement…sur papier aquarelle. Un verre à déguster dans une main et un pinceau dans l’autre, plongez à la découverte de cet art original et poétique.

Nous vous attendons au Domaine Terre de Mistral pour découvrir leur vin en dégustation et en image. Aucune expérience est requise, tout matériel est inclus, ainsi qu’une petite dégustation. .

Domaine Terre de Mistral 8 rue Jules Moulet Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 45 48 88 crismotta@hotmail.fr

English :

Introductory workshop in wine pigment painting.

German :

Workshop zur Einführung in die Malerei mit Weinpigmenten.

Italiano :

Laboratorio introduttivo alla pittura a pigmenti di vino.

Espanol :

Taller de iniciación a la pintura con pigmentos de vino.

