Wine tour à château Crémade Route De Langesse Le Tholonet

Mercredi 6 août 2025 de 10h30 à 13h30. Route De Langesse Château Crémade Le Tholonet Bouches-du-Rhône

Tarif : 125 – 125 – 125 EUR

Visite au cœur d’un domaine avec repas-dégustation.

Balade dans les vignes puis visite des caves avant la dégustation des vins du domaine autour d’un buffet froid local en association. .

Route De Langesse Château Crémade Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 58 15 00 contact@olivierpassionvin.com

English :

Visit to the heart of an estate with a tasting lunch.

German :

Besuch eines Weinguts mit Essen und Weinprobe.

Italiano :

Visitate il cuore di una tenuta con un pasto di degustazione.

Espanol :

Visite el corazón de una finca con una comida degustación.

L’événement Wine tour à château Crémade Le Tholonet a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence