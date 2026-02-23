Wine’Aixpérience à Tour Campanets … Sentier des Lucioles et Fête de Printemps Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade

Wine’Aixpérience à Tour Campanets … Sentier des Lucioles et Fête de Printemps

Samedi 21 mars 2026 de 10h30 à 22h30. Domaine Tour Campanets 3243 Route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Dans le cadre du Wine’Aixpérience et en partenariat avec l’Office de tourisme d’Aix-en-Provence.

Au cours de la journée du samedi 21 mars 2026, préparez-vous à plonger dans l’esprit festif de la Fête de Printemps notre 3ème édition en 2026 !

Ce que vous trouverez sur place



Le Marché des Créateurs En accès libre

Parcourez l’Espace Campanets, où chaque stand regorge de merveilles faites main, et dénichez des trésors uniques pour vos proches.



En accès libre de 10h30 à 22h00

————————————————



La Cabane des enfants avec jeux et coloriages en accès libre



————————————————



“À Gagner ”Un œuf de Pâques géant” 1 mètre, 4 KG DE PUR BONHEUR à déguster pour le ou la gagnant.e

! Achetez votre ticket de tombola à la boutique !



————————————————



Atelier de dégustation avec notre sommelière 2 séances sur le thème “Accords Mets- Vins pour les fêtes de Pâques.

De 11H30 à 12H00 & de 17h00 à 17h30

Gratuit et sur réservation places limitées



————————————————



ATELIERS CRÉATIFS animés par TIMB’UP pour les enfants

8€ enfant Inscription sur place.



————————————————



A 16h30 “L’heure du Conte “ avec Jeannie Lefebvre dans la Chapelle du Domaine

Sur réservation 5€ pour les moins de 18 ans 10€ pour les adultes



————————————————–



A 18h30 “Spectacle conté” dans la Chapelle suivi du “Sentier des lucioles” avec Jeannie Lefebvre Sur réservation 5€ pour les moins de 18 ans 15€ pour les adultes



————————————————-



A 19h30 “Sentier des Lucioles”,balade en autonomie



Départ toutes les 15 minutes de 19h15 à 21h45 pour la balade en autonomie



Sur réservation 5€ pour les moins de 18 ans 10€ pour les adultes







À propos du Sentier des Lucioles



Découvrez l’univers féerique et poétique imaginé par Emmanuelle Baude et une architecte de lumières dans les bois de Tour Campanets.

Laissez-vous porter par la magie, laissez-vous aller à la rêverie et pensez à retrouver votre âme d’enfants



Sur place, vous trouverez également toute la journée



Bar à vins Campanets*

2 Foodtrucks



“Las Chachitas” et ses délicieuses spécialités mexicaines préparées avec amour



“Bec sucré” et sa roulotte gourmande Crêpes, glaces et chocolat chaud pour vous régaler





Venez partager la magie du Printemps et créer des souvenirs inoubliables à Tour Campanets !





Renseignements et réservations à la boutique



De 10h30 à 18h00 le lundi

De 10h30 à 18h30 du mardi au samedi



Par téléphone + 33 (0)4 42 61 86 91

Par mail boutique@domaine-tour-campanets.com











*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

Domaine Tour Campanets 3243 Route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 86 91 boutique@domaine-tour-campanets.com

English :

As part of the Wine’Aixpérience program and in partnership with Aix-en-Provence Tourist Office.

On Saturday, March 21, 2026, get ready to immerse yourself in the festive spirit of the Fête de Printemps our 3rd edition in 2026!

