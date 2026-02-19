Wine’Aixperience dans les vignobles d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Wine’Aixperience dans les vignobles d’Aix-en-Provence

Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2026. Dans le pays d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

2026-03-20

L’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence et ses partenaires engagés Vignobles et Découvertes vous font partager des moments ludiques, uniques et festifs dans les vignobles du pays d’Aix-en-Provence.

Pendant 3 jours, ce sont des expériences, ouvertes à tous, qui vous sont proposées de vivre autour des saveurs, de la musique et de balades.

Au moment où le printemps réveille les bourgeons des sarments endormis, l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence et ses partenaires engagés Vignobles et Découvertes vous invitent à partager des moments ludiques, uniques et festifs dans les vignobles du pays d'Aix-en-Provence.

Dans le pays d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Aix-en-Provence Tourist Office and its partners in the Vignobles et Découvertes program invite you to share fun, unique and festive moments in the vineyards of the Aix-en-Provence region.

