Winged Wheel + Fred Thomas Antipode Rennes Jeudi 22 janvier 2026, 20h00 Tarifs : Sortir : 5,5€ / Abonné·es – adhérent·es (Antipode & DPC) : 11€ / Prévente : 14€ / Sur place : 16€

Des Pies Chicaillent présente Winged Wheel (Space Rock, USA) + Fred Thomas (Lo-fi pop expérimentale, USA)

### WINGED WHEEL (USA / Space rock)

Winged Wheel, c’est une sorte de dream team de l’underground américain : six musicien·ne·s dispersé·e·s aux quatre coins du pays, avec des années (voire des vies entières) d’expériences sonores étranges et passionnées. On y trouve Whitney Johnson (Matchess, Circuit des Yeux), Cory Plump (Spray Paint et patron de la salle Tubby’s), Matthew J. Rolin (magicien de la guitare), Steve Shelley (oui oui, celui de Sonic Youth), Lonnie Slack, et Fred Thomas (Idle Ray, Tyvek).

Leur musique ? Un joyeux mélange d’hypnose cosmique, de guitares entremêlées, de violon alto en roue libre, de hurlements à la Throbbing Gristle, et même de lap steel joué façon kung-fu bruitiste… le tout enveloppé dans une brume de production dub bien spatiale.

Leur troisième album « Desert So Green » sort le 9 janvier 2026 chez 12XU, pile à temps pour leur toute première tournée européenne. Préparez vos oreilles, ça va planer sévère.

### FRED THOMAS (USA / Lo-fi Pop expé)

Fred Thomas est un musicien indie américain originaire du Michigan, actif depuis les années 1990. Il a fondé ou participé à de nombreux projets dont Saturday Looks Good To Me, Lovesick, et Tyvek, en plus de sa prolifique carrière solo. Artiste DIY, il explore des styles allant de la pop lo-fi à l’expérimental. Il est aussi membre de Winged Wheel, où il contribue à la batterie et à la production. Son travail se distingue par une écriture introspective et une approche sonore libre.

### MDD DJ set

Le duo de La Maison de Disques (émission sur Canal B) prendra le contrôle des platines entre les concerts et en fin de soirée. Au programme : rock indé, post punk, pop perchée et autres pépites!

Antipode 75 avenue Jules Maniez, 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine