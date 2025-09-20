Wings of the Ocean : Visite du Kraken Vieux-Port Marseille

Wings of the Ocean : Visite du Kraken Vieux-Port Marseille samedi 20 septembre 2025.

Wings of the Ocean : Visite du Kraken 20 et 21 septembre Vieux-Port Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite du KRAKEN

Trois-mâts de 42 mètres et emblème de l’association, le KRAKEN accueille tous les publics pour faire découvrir le navire et sensibiliser aux enjeux océaniques et à la pollution.

Vieux-Port Quai de la Fraternité 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.wingsoftheocean.com »}]

Visite du KRAKEN

Wings of the ocean