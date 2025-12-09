Winnie et le coffre aux merveille Saint-Dizier

Winnie et le coffre aux merveille

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Tout public

Christophe Robin a grandi et rangé ses peluches au grenier, dans un coffre. Sa fille Violette découvre le coffre aux merveilles et entraîne petits et grands dans l’univers enchanté de Winnie et ses amis, à la recherche de l’enfance perdue de son papa.

Marionnettes grandeur nature, chansons, chorégraphies et décors féeriques offrent une expérience inoubliable.

Spectacle écrit et mis en scène par Nicolas Nebot, d’après l’œuvre de A.A. Milne et E.H. Shepard.

Avec la musique de Dominique Mattei, les chorégraphies de Patricia Delon, les marionnettes de Mehdi Garrigues, les lumières de Laurent Béal et les costumes de Marie Crédou.

Production Pascal Legros Organisation. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

