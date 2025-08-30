Winnie et le Coffre aux Merveilles Le Pin Galant Mérignac

Winnie et le Coffre aux Merveilles Le Pin Galant Mérignac dimanche 26 avril 2026.

Winnie et le Coffre aux Merveilles Dimanche 26 avril 2026, 16h00 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 25 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 19 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00 – 2026-04-26T17:30:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00 – 2026-04-26T17:30:00

L’adorable petit ourson potelé et ses amis vous attendent au Pin Galant pour une aventure inoubliable !

Christophe Robin a grandi et rangé ses peluches au grenier, dans un coffre. Sa fille Violette découvre le coffre aux merveilles et va suivre Winnie et ses amis dans leur univers enchanté à la recherche de l’enfance perdue de son papa. Des marionnettes grandeur nature, des chansons, des chorégraphies et des décors féeriques nous feront vivre une expérience hors du commun en compagnie des personnages qui ont bercé tant et tant de générations.

Une comédie musicale pour toute la famille, 100% bonne humeur !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2813 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

L’adorable petit ourson potelé et ses amis vous attendent au Pin Galant pour une aventure inoubliable ! winnie disney