Winnie et le coffre aux merveilles Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Winnie et le coffre aux merveilles Dimanche 29 mars 2026, 16h00 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T16:00:00 – 2026-03-29T17:30:00

Fin : 2026-03-29T16:00:00 – 2026-03-29T17:30:00

Christophe Robin a grandi et rangé ses peluches au grenier, dans un coffre. Sa fille Violette découvre le coffre aux merveilles et entraîne petits et grands dans l’univers enchanté de Winnie et ses amis, à la recherche de l’enfance perdue de son papa.

Marionnettes grandeur nature, chansons, chorégraphies et décors féeriques offrent une expérience inoubliable.

Spectacle écrit et mis en scène par Nicolas Nebot, d’après l’œuvre de A.A. Milne et E.H. Shepard.

Avec la musique de Dominique Mattei, les chorégraphies de Patricia Delon, les marionnettes de Mehdi Garrigues, les lumières de Laurent Béal et les costumes de Marie Crédou.

Production : Pascal Legros Organisation.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Une comédie musicale féérique avec Winnie et ses amis, entre marionnettes, chansons et décors enchanteurs. Dès 3 ans. Saison Culturelle