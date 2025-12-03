WINNIE ET LE COFFRE AUX MERVEILLES – THEATRE DES NOUVEAUTES Paris

WINNIE ET LE COFFRE AUX MERVEILLES Début : 2025-12-29 à 16:00. Tarif : – euros.

WINNIE ET LE COFFRE AUX MERVEILLESWinnie l’Ourson et ses amis reviennent au Théâtre des Nouveautés ! Christophe Robin a grandi et rangé ses peluches au grenier, dans un coffre.Sa fille Violette découvre le coffre aux merveilles et va suivre Winnie et ses amis dans leur univers enchanté à la recherche de l’enfance perdue de son papa. Des marionnettes grandeur nature, des chansons, des chorégraphies et des décors féeriques vous feront vivre une expérience hors du commun en compagnie des personnages qui ont bercé tant et tant de générations. Une Comédie Musicale pour toute la famille, et surtout les plus petits ! Ecrit et mis en scène par Nicolas Nebot (Jules Verne, Les Mystérieuses Cités d’or, Smile…) d’après l’oeuvre de A.A. Milne et E.H. ShepardMusiques : Dominique MatteiChorégraphies : Patricia DelonMarionnettes : Mehdi GarriguesCostumes : Marie CrédouLumières : Laurent Béal

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DES NOUVEAUTES 24 BOULEVARD POISSONNIÈRE 75009 Paris 75