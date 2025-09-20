WINNTERZUKO – LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix

samedi 20 septembre 2025.

WINNTERZUKO Début : 2025-09-20 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : WINNTERZUKOwinnterzuko, est un artiste à part dans lepaysage du rap français, à la fois mystérieuxet profondément sincère. Originaire d’unpays déchiré par la guerre, son parcours estjalonné de souffrance, d’exil et de résilience.Il a su transformer ces épreuves en une sourceinépuisable de créativité. Rappeur prolifique,il enchaîne les sorties toujours en quêted’évolution et s’impose comme une figureincontournable de la nouvelle génération.Cette productivité témoigne de son besoinimpératif de s’exprimer à l’instar de son dernierprojet Winntermania (2023) qui se distinguecomme un carnet de bord où il raconte sa vieavec une sincérité désarmante. Il y dévoile sonunivers sombre, entre mélancolie, résilienceet espoir, évoquant son parcours d’exilé, laprécarité dans les HLM, et son amour profondpour sa mère, qui a souvent été une figuresalvatrice dans sa vie. Influencé par des genresvariés tels que l’hyperpop, l’eurodance et ladrum’n’bass, winnterzuko a su bousculerles codes du rap traditionnel et s’affirmerdans le paysage du rap f rancophone.winnterzuko, revient avec un nouvel albumintitulé Salieri et continue de se forger unetrajectoire artistique singulière empreinted’une profonde introspection. Chaque titrede cet album résonne comme un témoignagede son parcours personnel et de sa vision dumonde, ancrée dans la brutalité de la réalité.pas les institutions f rançaises qui lui ontpermis d’avancer, malgré un parcours marquépar la précarité et la violence. « Merci à laFrance, aux fonctionnaires, aux enseignants età tous les organismes sociaux qui m’ont donnéla chance de manger, dormir sous un toit,partir en vacances et accéder à l’éducation. »

LA CONDITION PUBLIQUE 14 PLACE FAIDHERBE 59100 Roubaix 59